В Китае ответили на угрозы Байдена из-за панголинов

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что США не должны портить репутацию Китая обвинениями в контрабанде редких панголинов, передает РИА Новости.

«Китай категорически возражает против попыток использовать вопрос защиты панголинов для того, чтобы навредить репутации КНР», — сказал дипломат.

Он также отметил, что Китай исполняет свои обязательства по защите панголинов, препятствует контрабанде и нелегальной торговле этими животными.

Посол добавил, что КНР продолжит укреплять кооперацию с международным сообществом и предпринимать прагматичные, научно обоснованные шаги для защиты диких животных, находящихся под угрозой.

Ранее президент США Джо Байден пообещал спасти от вымирания панголинов, применив, если понадобится, санкции против Китая.

До этого издание Nature Conservation писало, что нелегальная охота на панголинов и продажа изделий из них продолжается в Китае, несмотря на охранные меры.

Панголины, или «китайские ящеры» — это семейство покрытых чешуей млекопитающих. Их примечательной особенностью является способность сворачиваться в шар при опасности, питаются же они муравьями и термитами. В последние десятилетия численность этих животных резко упала, в том числе из-за того, что части их тела необходимы для процедур китайской народной медицины (не имеющих научного обоснования). В Китае официально торговля панголинами запрещена, а также нелегальная охота на них, однако небольшое количество этих «медикаментов» еще можно легально купить в клиниках и аптеках.

Ранее Байден назвал Китай «часовой бомбой.