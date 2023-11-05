Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Арестович признал, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ

Арестович признал, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ в конфликте с Россией

close
100%
Alexey Arestovych/YouTube

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) признал, что врал своим согражданам о быстрой победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично», — заявил Арестович.

По словам экс-советника офиса главы украиснкого государства, он «создал иллюзию в то время», чтобы украинцы «выжили».

«Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше», — написал Арестович.

Арестович добавил, что без изменения нынешней государственной политики Украине придется пойти на подписание аналога Минских соглашений.

До этого Арестович представил свою политическую программу для Украины, которая состоит из 14 пунктов.

Позже он сообщил, что планирует баллотироваться на будущих выборах президента Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий