Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) признал, что врал своим согражданам о быстрой победе Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично», — заявил Арестович.

По словам экс-советника офиса главы украиснкого государства, он «создал иллюзию в то время», чтобы украинцы «выжили».

«Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше», — написал Арестович.

Арестович добавил, что без изменения нынешней государственной политики Украине придется пойти на подписание аналога Минских соглашений.

До этого Арестович представил свою политическую программу для Украины, которая состоит из 14 пунктов.

Позже он сообщил, что планирует баллотироваться на будущих выборах президента Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.