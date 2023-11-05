Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп обвинил Байдена в том, что многие страны ведут себя с США как с маленькими детьми

Трамп: из-за Байдена многие страны ведут себя с США как с маленькими детьми

close
100%
Evan Vucci/AP

Экс-президент СЩА Дональд Трамп заявил, что многие страны разговаривают и ведут себя с Соединенными Штатами как с маленькими детьми из-за неудачной политики администрации американского лидера Джо Байдена. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед сторонниками в штате Флорида, передает ТАСС.

По словам Трампа, когда он был президентом, «они уважали» США.

«Мы были в безопасности и никто не разговаривал с нами так <…>. Я имею в виду, что Китай разговаривает с нами, как будто мы дети <…>, но посмотрите на наших лидеров <…>. Я недавно встретил детей намного умнее, а им около шести лет. Они намного умнее, чем Байден», — сказал Трамп.

Ранее Трамп призвал спасти США от фашистов.

До этого Трамп говорил, что нынешняя американская администрация во главе с Джо Байденом превращает Соединенные Штаты в банановую республику.

Ранее Трамп заявил, что США «больше не уважают».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий