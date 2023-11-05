Трамп обвинил Байдена в том, что многие страны ведут себя с США как с маленькими детьми

Экс-президент СЩА Дональд Трамп заявил, что многие страны разговаривают и ведут себя с Соединенными Штатами как с маленькими детьми из-за неудачной политики администрации американского лидера Джо Байдена. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед сторонниками в штате Флорида, передает ТАСС.

По словам Трампа, когда он был президентом, «они уважали» США.

«Мы были в безопасности и никто не разговаривал с нами так <…>. Я имею в виду, что Китай разговаривает с нами, как будто мы дети <…>, но посмотрите на наших лидеров <…>. Я недавно встретил детей намного умнее, а им около шести лет. Они намного умнее, чем Байден», — сказал Трамп.

Ранее Трамп призвал спасти США от фашистов.

До этого Трамп говорил, что нынешняя американская администрация во главе с Джо Байденом превращает Соединенные Штаты в банановую республику.

Ранее Трамп заявил, что США «больше не уважают».