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Патрушев заявил о «ждущих своего часа» здоровых силах на Украине

Патрушев: на Украине здоровые силы ждут своего часа и расплатятся с палачами

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о наличии здоровых сил на Украине. Соответствующее заявление он сделал, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

«Здоровые силы на Украине существуют, но они подавлены киевской неофашистской властью и ждут своего часа», — сказал секретарь Совбеза.

По его словам, эти силы «расплатятся с палачами».

Как заявил Патрушев, «рано или поздно порошенки, зеленские и прочие яценюки неизбежно ответят за сожженных заживо в Доме профсоюзов в Одессе, за попытки уничтожения русского народа на Донбассе, за гибель украинцев в братоубийственной войне».

До этого Патрушев заявил, что сохранение Украины как государства не входит в планы США.

По его оценке, эта страна нужна Вашингтону «только в качестве объекта нещадной эксплуатации имеющихся природных ресурсов без традиционного населения».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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