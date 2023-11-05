Байден ответил на вопрос о гуманитарных паузах в секторе Газа

Президент США Джо Байден заявил о прогрессе в вопросе обеспечения гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, который сопровождает американского лидера, передает ТАСС.

Байдену задали вопрос, есть ли прогресс в обеспечении гуманитарной паузы в секторе Газа. Президент ответил утвердительно и поднял большой палец вверх.

До этого бывший главнокомандующий Вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис выступил против полного прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, но отметил необходимость гуманитарных пауз для оказания помощи жителям анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.