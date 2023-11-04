Госсекретарь США посетит административный центр Палестины

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 5 ноября, приедет в административный центр Палестины, город Рамалла, находящийся на Западном берегу реки Иордан, передает телеканал Al Hadath.

По информации телеканала, госсекретарь «завтра днем» совершит визит в Рамаллу. В этом городе расположены органы управления Палестины и штаб-квартира палестинского президента Махмуда Аббаса.

До этого сообщалось, что Блинкен 5 ноября посетит с визитом Багдад, где проведет переговоры с властями Ирака.

4 ноября Блинкен заявил, что прекращение огня в секторе Газа привело бы к перегруппировке сил палестинского движения ХАМАС.

Ранее США предрекли поражение в конфликте на Ближнем Востоке.