В Баку заявили об ожиданиях от Еревана нового пакета предложений по мирному договору

Азербайджан ожидает от Армении новый пакет предложений по мирному договору. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок в Баку, передает РИА Новости.

«В настоящее время официальный Баку ожидает от Еревана новый пакет предложений по мирному договору. Азербайджан, как и прежде, заинтересован в продолжении диалога с Арменией», — сказал он.

Кроме того, министр отметил, что Азербайджан заинтересован в нормализации отношений с Арменией.

4 ноября азербайджанский лидер Ильхам Алиев обсудил с главой германского министерства иностранных дел урегулирование взаимоотношений между Азербайджаном и Арменией.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что заключение мирного договора между Ереваном и Баку зависит от соблюдения основных принципов. По его словам, речь идет о трех положениях, которые уже согласованы сторонами.

26 октября глава армянского кабмина в ходе международного Форума Шелкового пути в Тбилиси сообщал, что Армения и Азербайджан могут подписать соглашение о мире и нормализации отношений в течение нескольких месяцев.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.