Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В израильской армии ответили на вопрос о возможности войны на севере страны

Галлант: Израиль не заинтересован в войне на северной границе

close
100%
Армия обороны Израиля

Глава минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что его страна не заинтересована в войне на своей северной границе, но при этом готова к защите от движения «Хезболла». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы защищаем нашу северную границу и проводим операции в Газе — это наши приоритеты», — сказал он.

Галлант подчеркнул, что Израиль не заинтересован в войне на северной границе, но при этом готов к любой возможной миссии.

«Военно-воздушные силы Израиля сохраняют свои возможности для защиты севера от «Хезболлы», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что шиитская партия «Хезболла» с помощью дронов-камикадзе и управляемых ракет нанесла удары по позициям израильской армии на границе с Ливаном. Уточняется, что позиции Израиля были поражены в Эль-Абаде, Джель-эль-Аляме, Эль-Джердахе, Хадеб-эль-Бустане и Эль-Маликии. Отмечается, что были выведены из строя радиолокационные станции, камеры видеонаблюдения и другое техническое оборудование, которое установлено на границе. Израильские войска также понесли потери в живой силе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий