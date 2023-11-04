В израильской армии ответили на вопрос о возможности войны на севере страны

Глава минобороны Израиля Йоав Галлант заявил, что его страна не заинтересована в войне на своей северной границе, но при этом готова к защите от движения «Хезболла». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы защищаем нашу северную границу и проводим операции в Газе — это наши приоритеты», — сказал он.

Галлант подчеркнул, что Израиль не заинтересован в войне на северной границе, но при этом готов к любой возможной миссии.

«Военно-воздушные силы Израиля сохраняют свои возможности для защиты севера от «Хезболлы», — подчеркнул он.

До этого сообщалось, что шиитская партия «Хезболла» с помощью дронов-камикадзе и управляемых ракет нанесла удары по позициям израильской армии на границе с Ливаном. Уточняется, что позиции Израиля были поражены в Эль-Абаде, Джель-эль-Аляме, Эль-Джердахе, Хадеб-эль-Бустане и Эль-Маликии. Отмечается, что были выведены из строя радиолокационные станции, камеры видеонаблюдения и другое техническое оборудование, которое установлено на границе. Израильские войска также понесли потери в живой силе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.