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Зеленский ответил, давят ли на него с целью проведения переговоров с Россией

Зеленский заявил, что никто из лидеров Запада не давит на него по переговорам

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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, давят ли на него с целью проведения переговоров с Россией. Его слова приводит пресс-служба главы госдарства.

«Никто сегодня не давит на меня... На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то отдавали», — заявил он.

Он также отметил, говоря о переговорах, что их «нет и не будет».

При этом Зеленский обратил внимание, что тема давления Запада на Киев с целью проведения переговоров поддерживается «даже украинцами».

До этого телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что чиновники из США и Европы начали обсуждать с Киевом возможные мирные переговоры с Москвой. Согласно информации телеканала, дискуссия на сегодняшний день носит самый общий характер. В числе прочего обсуждается, чем Украине придется пожертвовать по итогу военных действий.

Ранее в Кремле заявили, что Россию не победить на поле боя и она это доказала.

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