Раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным становится все сильнее. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Залужный дал интервью The Economist о том, что даже F-16, которые, возможно, поставит им Европейский союз и партнеры по НАТО, окажутся бесполезны ввиду того, что РФ модернизировала свои комплексы С-400», — сказал он.

Также Гагин напомнил о том, что главнокомандующий украинской армии говорил о необходимости сворачивать контрнаступление, а также призывал занимать оборонительную позицию и беречь остатки армии. Советник Дениса Пушилина считает, что этой кампании не придают оптимизма ни со стороны украинских военнослужащих, ни со стороны Североатлантического альянса.

До этого Владимир Зеленский, комментируя интервью главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, заявил, что не считает патовой сложившуюся ситуацию в зоне военного конфликта.

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