ХАМАС обвинил Израиль в срыве договоренностей по эвакуации иностранцев из Газы

Палестинское движение ХАМАС договорилось вывезти раненых из сектора Газа через КПП «Рафах», который находится на границе с Египтом, в обмен на эвакуацию иностранцев из палестинского анклава, однако соглашение сорвалось. Об этом заявил представитель движения Усама Хамдан, слова которого приводит телеканал Al Hadath.

«Мы согласились с тем, что иностранцы, которые находятся в Газе, будут эвакуированы в обмен на переправку раненых палестинцев через КПП «Рафах» на территорию Египта, но Израиль нарушил договоренности», — указал он.

Усама Хамдан считает, что КПП «Рафах» на границе Египта с Газой необходимо полностью открыть. Кроме того, он обратился к Международному комитету Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с просьбой, чтобы сотрудники этих организаций «сопровождали бригады скорой помощи, которые перевозят раненых палестинцев».

До этого палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило семьям заложников, захваченных в результате нападения 7 октября, что правительство Израиля отказывается от обмена пленными.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».