Песков: взрыв «Северных потоков» мог бы стать поводом к войне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие действия, как взрыв «Северных потоков», исторически могли бы стать поводом для войны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы с вами не видим никакого скандала там, хотя это такие действия, исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны. Представляете, это же объект критической инфраструктуры, и его взрывают, и они все молчат», — сказал Песков.

Песков отметил, что после взрыва сразу же виновной объявили Россию.

«Потом они сами выяснили, что это не русские, а это какая-то странная яхта, и все пути ведут то ли на Украину, то ли в Америку, то ли они там вместе», — заявил он.

Авария на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошла 26 сентября 2022 года. Взрывы, после которых были повреждены обе нитки первого трубопровода и одна их двух нитей второго трубопровода, зафиксировали в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что не видит намерения государств добиться завершения расследования аварии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее в НАТО пообещали решительно ответить на подрыв газопровода Balticconnector.