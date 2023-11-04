В Кремле сообщили о необходимости показывать достижения России

России необходимо показывать себя и свои достижения. Об этом на мероприятии Российского общества «Знание» на международной выставке-форуме «Россия» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нам нужно показывать себя, показывать свои достижения, чтобы мы сами о них знали. Мы не всегда знаем о своих достижениях», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что значение выставки-форума «Россия» трудно переоценить. По его словам, она является «реинкарнацией идеи ВДНХ, только в новом, современном, эффективном и незаскорузлом виде».

Выставка-форум «Россия 2023» на ВДНХ открылась сегодня, 4 ноября, и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней будут представлены достижения различных регионов, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года.

Накануне в Кремле заверили, что на выставке «Россия» побывает все руководство страны. По оценке Пескова, для организации мероприятия была проделана титаническая работа высокого качества, о чем свидетельствует технологическое оформление выставки.

В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что на выставке покажут, как Москва превращалась в мегаполис. Власти столицы представят регионам инновационные проекты и поделятся опытом строительства новых станций метро и создания популярных сервисов.

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