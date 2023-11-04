В Кремле рассказали о реакции России на беспредел со стороны Запада

Реакция России соразмерна росту беспредела со стороны западных стран. Об этом на мероприятии Российского общества «Знание» на международной выставке-форуме «Россия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наша реакция соразмерна тому, как растет беспредел со стороны коллективного Запада… В этом плане ни у кого не должно быть сомнений в твердости, решительности и, главное, в способности нашего президента», — сказал представитель Кремля.

4 ноября Песков заявлял, что Российская Федерация не начинала войну, а заканчивает ее. Он отмечал, что это концептуальная правда, которую необходимо нести в мир.

До этого Путин сообщал, что Россия готовится к войне, но хочет мира. Таким образом российский лидер ответил на вопрос об отношениях Москвы и Запада.

2 октября американский экономист Джеффри Сакс говорил, что условия мирного договора с Российской Федерацией будут значительно хуже для Украины, так как украинская армия проиграла на поле боя.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.