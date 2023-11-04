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Песков назвал Украину несчастной страной

Песков: Украина – несчастная страна, так как другое государство платит за нее

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Алексей Никольский/РИА Новости

Украина является несчастной страной, раз другое государство платит за нее для обеспечения прихода к власти нужного правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время своего выступления на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил о словах исполняющей обязанности первого заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд, которая в интервью CNN признавалась, что Соединенные Штаты с 1991 года потратили $5 млрд на то, чтобы «помочь более сильному демократическому правительству прийти к власти на Украине».

«Это несчастная страна, понимаете? За которую другая страна думает, какое у нее должно быть правительство, и платит, как в такси по счетчику», — отметил Песков.

Также Дмитрий Песков назвал Россию сильной страной, которая каждый день добавляет к своей силе новые элементы.

До этого Дмитрий Песков заявлял, что глава государства Владимир Путин и все российское руководство неоднократно побывают на выставке «Россия», которая начала свою работу 4 ноября на ВДНХ. По его оценке, была проделана титаническая работа высокого качества, о чем свидетельствует технологическое оформление выставки.

Ранее сообщалось, что на международной выставке-форуме «Россия» пара из Иркутской области сыграет свадьбу.

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