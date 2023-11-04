Песков объяснил, для чего создавалось НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия», что цель создания НАТО изначально заключалась в сдерживании и подавлении России. Его слова приводит ТАСС.

«Всеми любимый нами Североатлантический альянс — НАТО: когда в 1949 году его создавали, его все-таки создавали как машину для подавления Советского Союза, машину для сдерживания нашей страны», — заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что не отделяет Россию от Советского Союза, так как РФ является правопреемником СССР.

Также Песков сообщил, что Россия — сильная страна и каждый день добавляет к своей силе новые элементы.

До этого пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства и все российское руководство неоднократно побывают на выставке «Россия», которая начала свою работу 4 ноября на ВДНХ. По оценке Пескова, была проделана титаническая работа высокого качества, о чем свидетельствует технологическое оформление выставки.

Ранее Путин назвал хорошей идеей строительство мечети в парке «Патриот».