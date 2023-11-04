Зеленский высказался о давлении на Украину по переговорам с Россией

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что никто из лидеров Европейского союза (ЕС) и Соединенных Штатов на него не давит для того, чтобы принудить к переговорам с Москвой. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, передает «Европейская правда».

«На сегодняшний день никто из лидеров Евросоюза и Соединенных Штатов не давит на меня [ради переговоров с РФ]», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что всем известна его позиция по переговорам с Москвой. Она совпадает с мнением украинского общества, отметил глава государства.

«Чтобы мы сейчас сели говорить с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали – такого не будет», — констатировал политик.

До этого NBC со ссылкой на источники сообщал, что чиновники из США и Европы начали обсуждать с Киевом возможные мирные переговоры с Москвой.

Согласно информации телеканала, дискуссия на сегодняшний день носит самый общий характер. В числе прочего обсуждается, чем Украине придется пожертвовать по итогу военных действий.

Ранее в МИД Украины не нашли смысла в тайных переговорах с Россией.