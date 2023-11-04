Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский высказался о давлении на Украину по переговорам с Россией

Зеленский заявил об отсутствии давления от ЕС и США по переговорам с Россией

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что никто из лидеров Европейского союза (ЕС) и Соединенных Штатов на него не давит для того, чтобы принудить к переговорам с Москвой. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, передает «Европейская правда».

«На сегодняшний день никто из лидеров Евросоюза и Соединенных Штатов не давит на меня [ради переговоров с РФ]», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что всем известна его позиция по переговорам с Москвой. Она совпадает с мнением украинского общества, отметил глава государства.

«Чтобы мы сейчас сели говорить с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали – такого не будет», — констатировал политик.

До этого NBC со ссылкой на источники сообщал, что чиновники из США и Европы начали обсуждать с Киевом возможные мирные переговоры с Москвой.

Согласно информации телеканала, дискуссия на сегодняшний день носит самый общий характер. В числе прочего обсуждается, чем Украине придется пожертвовать по итогу военных действий.

Ранее в МИД Украины не нашли смысла в тайных переговорах с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий