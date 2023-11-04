В Кремле оценили будущее и перспективы России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что будущее РФ никогда не будет простым, но страна останется сильной. Об этом сообщает ТАСС.

Перспективы РФ представитель Кремля оценил во время мероприятия общества «Знание» на международной выставке-форуме «Россия».

«У нас очень сложное прошлое, непростое настоящее и будет непростое будущее», — рассказал Песков.

Как добавил Песков, Российская Федерация будет самостоятельной, независимой и богатой.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что РФ впервые опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии.

Также российский президент Владимир Путин назвал санкции Запада против членов Общественной палаты РФ оценкой работы. Он также выразил благодарность работникам ОП за то, что они занимают гражданскую позицию и с пониманием относятся к выпускаемым из-за рубежа ограничениям.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.