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Песков назвал Россию сильной страной

Песков заявил, что Россия каждый день добавляет к силе новые элементы

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия — сильная страна и каждый день добавляет к своей силе новые элементы. Его слова приводит ТАСС.

«Все, чего мы достигаем, — мы достигаем для того, чтобы быть сильными... Она и есть сильная, и она сейчас проявляет свою силу, она добавляет каждый день к своей силе новые элементы», — сказал Песков на выставке «Россия».

До этого пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства и все российское руководство неоднократно побывают на выставке «Россия», которая начала свою работу 4 ноября на ВДНХ. По оценке Пескова, была проделана титаническая работа высокого качества, о чем свидетельствует технологическое оформление выставки.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Москва в ходе выставки-форума «Россия» на ВДНХ представит интерактивное пространство, демонстрирующее, как город менялся из года в год и становился мегаполисом.

Ранее в Минфине оценили рост экономики РФ по результатам года.

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