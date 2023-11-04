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В ЕС оценили перспективы вступления Молдавии в объединение

В ЕС напомнили Молдавии о необходимости реформ ради членства в объединении

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что для европейской интеграции Молдавии следует добиться выполнения необходимых реформ. Он подчеркнул, что, несмотря на «непростые обстоятельства», республика сделала «много хорошего в этом направлении», передает Radio Moldova.

«Лучший способ развиваться по пути европейской интеграции — это выполнить все требования и добиться прогресса в реализации реформ. С прошлого года Республика Молдова продемонстрировала твердую приверженность выполнению 9 рекомендаций, установленных Европейской комиссией. Несмотря на непростые обстоятельства, в этом плане было сделано много хорошего», — сказал посол.

Он также отметил «впечатляющий прогресс, достигнутый за короткий период времени».

Мажейкс подчеркнул, что в ЕС верят в европейское будущее Молдавии, заверив, что объединение будет поддерживать усилия страны по вступлению.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее в ЕС призвали начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии.

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