Патрушев назвал роль США во многополярном мире

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США в новом, многополярном мироустройстве станут лишь одним из многих полюсов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ряд новых мировых центров уже известны — это Россия, Китай, Индия.

«Другие находятся в процессе консолидации и структурирования: исламский мир, Африка, Латинская Америка, АСЕАН», — заявил он.

Он отметил, что США станут одним из многих полюсов мира. Патрушев подчеркнул, что «слабеющая Европа» вряд ли сможет претендовать на это.

Также Патрушев заявил, что Россия во все времена успешно отражала внешние атаки на свой суверенитет в различных сферах. Как считает секретарь СБ РФ, другие страны не могли смириться с ситуацией «возвышения Третьего Рима — Москвы».

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что враги столетиями пытались уничтожить государственность РФ.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.