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Глава Минобороны Украины настойчиво попросил боеприпасы у Пентагона

Министр обороны Украины настойчиво попросил больше боеприпасов у Пентагона

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Reuters

Руководитель Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином и попросил у США больше боеприпасов. Слова украинского министра опубликованы в соцсети X (бывшая Twitter).

«Обсудили последние новости с поля боя и статус подготовки будущих сил. Настаивал на текущих потребностях Украины: больше боеприпасов для наших воинов», — заявил министр.

Глава Минобороны также выразил благодарность США за выделение нового пакета военной помощи Киеву.

При этом сообщалось, что США были вынуждены сократить поддержку Украины из-за ситуации в конгрессе, где до сих пор не могут прийти к консенсусу по вопросу дальнейшего финансирования Киева.

Параллельно, по данным СМИ, ряд американских и европейских чиновников начали обсуждать с украинским правительством возможные мирные переговоры с Россией. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что США тайно передали Украине одну из самых мощных бронемашин для разминирования.

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