Британия просит Иран повлиять на ХАМАС ради деэскалации

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверели призвал Иран использовать свое влияние на радикальную группировку ХАМАС, чтобы предотвратить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

Как следует из текста, Клеверли накануне провел разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, в котором заявил, что Тегеран «несет ответственность» за действия ХАМАС и «Хезболлы», которых он поддерживает на протяжении многих лет.

Клеверли также заявил о неприемлемости угроз в адрес населения Великобритании. Министр подчеркнул, что они должны прекратиться.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее в Британии призвали избегать «абстрактных» призывов к прекращению огня на Ближнем Востоке.