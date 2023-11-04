Санду призвала Евросоюз открыть переговоры для вступления Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду призвала правительства стран-участниц Европейского союза (ЕС) открыть переговоры с республикой для членства в объединении. На встрече с главами комиссий по делам ЕС и комиссий по иностранным делам стран Евросоюза она заявила, что Кишинев хочет быть «по-настоящему независимым», сообщает Radio Moldova.

«Мы выбираем быть свободными. Призываем все правительства Евросоюза поддержать наш выбор и открытие переговоров с Республикой Молдова, поддержать нашу борьбу за то, чтобы быть по-настоящему независимыми и наше стремление стать частью европейской семьи», — заявила Санду.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее в ЕС отреагировали на запрет в Молдавии шести телеканалов.