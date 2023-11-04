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Секретарь Совбеза напомнил о пресеченных попытках разрушить Россию извне

Патрушев заявил, что РФ всегда давала отпор попыткам извне разрушить государство

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

РФ во все времена успешно отражала внешние атаки на свой суверенитет в различных сферах, рассказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Об этом сообщает ТАСС.

Он выступил на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия». Выставка открылась в субботу, 4 ноября.

«Великость России Европу всегда страшила. Поэтому целью внешних врагов во все времена было разрушение нашего государства», — подчеркнул Патрушев.

Как считает секретарь СБ РФ, другие страны не могли смириться с ситуацией «возвышения Третьего РимаМосквы».

Также Патрушев отметил, что природные, духовные и людские богатства РФ становились причиной зависти у недоброжелателей.

«Это регулярно проявлялось в попытках враждебного идеологического воздействия, обмана, политических интриг, экономического закабаления и прямой агрессии», — добавил он.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что враги столетиями пытались уничтожить государственность РФ.

Ранее Минфин США расширил санкции против России

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