В Италии оценили перспективу перемирия на Украине

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, крепкий мир на Украине не может быть основан только на боевых действиях, однако время для политического перемирия между конфликтующими сторонами еще не пришло. Такую точку зрения он высказал в интервью Quotidiano Nazionale.

«Очевидно, что прочный мир не может быть основан только на военных действиях. Необходимо политическое «перемирие». Время для этого еще не пришло, но надежда умирает последней», — сказал Крозетто.

По его словам, внимание к событиям на Украине ослабло в СМИ, однако поддержка Киева со стороны Запада остается неизменной.

До этого глава МО Италии заявил, что конфликт на Украине постепенно становится «гангреной».

«Ситуация на Украине превращается в гангрену. <...> Мы видим, что невозможно разрешить ситуацию на поле боя. Мы продолжаем оказывать помощь, но каждый день анализируем тактику, как прийти к диалогу для достижения мира и восстановления территорий», — отметил Крозетто.

Ранее в Италии сообщили, когда возможен диалог России и Украины.