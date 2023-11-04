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На Украину прибыла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

Железняк анонсировал выступление Урсулы фон дер Ляйен в парламенте Украины

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Marko Djurica/Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, ее приезд подтвердил народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского парламентария.

Как добавил нардеп, ожидается выступление Урсулы фон дер Ляйен в парламенте Украины.

В настоящий момент неизвестно, когда начнется выступления главы Еврокомиссии в Раде.

До этого Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз несет особую ответственность перед Украиной. Выступая на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, глава ЕК отметила, что «не сомневается, что Украина будет частью союза».

В мае текущего года Урсула фон дер Ляйен выступала против равноправных переговоров России и Украины. Она отметила, что Украина больше всего хочет мира, но справедливого.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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