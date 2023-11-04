Экс-командующий НАТО выступил против прекращения огня в Газе

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе адмирал Джеймс Ставридис выступил против полного прекращения огня между Израилем и ХАМАС, однако отметил необходимость гуманитарных пауз для оказания помощи жителям анклава. Об этом он заявил в интервью MSNBC.

«Я не думаю, что полное прекращение огня ... уместно с военной точки зрения, если вы посмотрите на это с израильской стороны событий», — заявил он.

Ставридис считает, что какое-либо перемирие – «это не то, что Израиль собирается делать». В то же время, отметил военный, еврейскому государству следует организовывать гуманитарные паузы.

До этого телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя США сообщил, что в Вашингтоне в ближайшие дни ожидают нового этапа в войне Израиля с палестинской группировкой ХАМАС, в ходе которого израильская армия уменьшит масштабы своей воздушной кампании и сосредоточится на более тактических наземных операциях.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.