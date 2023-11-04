Медведев поздравил россиян с Днем народного единства и вспомнил про врагов

Враги России на протяжении столетий пытались уничтожить ее государственность изнутри и снаружи. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, поздравляя россиян с Днем народного единства.

«Желающих посеять зло и ненависть, разобщить людей, разорвать страну во все времена было предостаточно. Враги на протяжении столетий нападали на нас, пытаясь уничтожить российскую государственность изнутри и снаружи», — написал Медведев.

По его словам, в основе самого российского государства всегда были межнациональный мир, уважение разных народов и конфессий друг к другу, сплоченность и единение перед лицом общего врага.

Зампред СБ РФ также добавил, что вековая мудрость «наших людей», к которым он причисляет православных, мусульман, иудеев и буддистов, не позволяла и не позволит «злу воцариться на нашей земле».

3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Медведев в своей статье для «Российской газеты» провел глубокий анализ ситуации с изложением различных сценариев.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.