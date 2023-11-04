В Совфеде заявили об изоляции США в ООН

США фактически попали в изоляцию, если судить по недавним голосованиям по резолюциям в Генеральной ассамблее ООН. К такому выводу в своем Telegram-канале пришел член Совета Федерации Алексей Пушков.

Он отметил, что по итогам голосований за отмену эмбарго против Кубы и за перемирие в секторе Газа США оказывались в меньшинстве.

«За прекращение огня в Газе были 120 стран, а с США и Израилем были только 12. А по Кубе даже Украина — единственная, кстати, воздержалась. Впрочем, проголосуй она вместе с США, оказалась бы в изоляции. Как и гегемон», — считает Пушков.

Голосование по резолюции о прекращении огня в Газе состоялось 27 октября. Свой голос в поддержку документа отдали 120 государств. Впоследствии резолюцию отвергла израильская сторона.

2 ноября в ООН приняли резолюцию о необходимости завершения американского экономического эмбарго против Кубы. Голоса «за» отдали 187 стран.

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