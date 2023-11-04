Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили о мировой поддержке Путина и Си Цзиньпина из-за позиции по Газе

Политолог Миршаймер: мир поддержал Путина и Си, указавших на ошибки США в Газе

close
100%
Reuters

Президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин заручились поддержкой по всему миру, указав на ошибочную политику США в отношении ближневосточного конфликта. На это в эфире YouTube-канала Judging Freedom указал американский политолог Джон Миршаймер.

Собеседником эксперта стал бывший судья Верховного суда Нью-Йорка Эндри Наполитано. В ходе разговора политолог подчеркнул, что Вашингтон потерпел неудачу при попытке урегулировать палестино-израильский кризис.

«Они (Владимир Путин и Си Цзиньпин — «Газета.Ru») раскрыли аргумент о том, что США, которые несли или несут основную ответственность за попытку урегулировать этот конфликт между палестинцами и израильтянами, потерпели неудачу. Мы действительно потерпели неудачу», — отметил Миршаймер.

Эксперт добавил, что Москва и Пекин придерживаются позиции, согласно которой начала боевых действий можно было избежать. По мнению российских и китайских властей, при большей вовлеченности международного сообщества в процесс урегулирования кризиса его дальнейшей эскалации не произошло бы.

Как сказал политолог, точка зрения РФ и КНР пользуется поддержкой во всем мире. Также многие страны согласны с Москвой и Пекином, которые заявляют о вине Вашингтона за начало конфликта и его ошибочных действиях уже после эскалации.

«Вместо того, чтобы пытаться урегулировать конфликт, успокоить израильтян <...> мы просто подливаем масла в огонь и усугубляем и без того тяжелую ситуацию», — резюмировал специалист.

Ранее экс-чиновник ООН рассказал, как США помогут Израилю избежать ответственности за удары по сектору Газа.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий