В США заявили о мировой поддержке Путина и Си Цзиньпина из-за позиции по Газе

Президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин заручились поддержкой по всему миру, указав на ошибочную политику США в отношении ближневосточного конфликта. На это в эфире YouTube-канала Judging Freedom указал американский политолог Джон Миршаймер.

Собеседником эксперта стал бывший судья Верховного суда Нью-Йорка Эндри Наполитано. В ходе разговора политолог подчеркнул, что Вашингтон потерпел неудачу при попытке урегулировать палестино-израильский кризис.

«Они (Владимир Путин и Си Цзиньпин — «Газета.Ru») раскрыли аргумент о том, что США, которые несли или несут основную ответственность за попытку урегулировать этот конфликт между палестинцами и израильтянами, потерпели неудачу. Мы действительно потерпели неудачу», — отметил Миршаймер.

Эксперт добавил, что Москва и Пекин придерживаются позиции, согласно которой начала боевых действий можно было избежать. По мнению российских и китайских властей, при большей вовлеченности международного сообщества в процесс урегулирования кризиса его дальнейшей эскалации не произошло бы.

Как сказал политолог, точка зрения РФ и КНР пользуется поддержкой во всем мире. Также многие страны согласны с Москвой и Пекином, которые заявляют о вине Вашингтона за начало конфликта и его ошибочных действиях уже после эскалации.

«Вместо того, чтобы пытаться урегулировать конфликт, успокоить израильтян <...> мы просто подливаем масла в огонь и усугубляем и без того тяжелую ситуацию», — резюмировал специалист.

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