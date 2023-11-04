Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия примет участие в совете министров стран ОБСЕ

МИД РФ: Россия планирует принять участие в совете министров стран ОБСЕ

close
100%
Ronald Zak/AP

Россию пригласили принять участие в совете глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который состоится в Северной Македонии. Как сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко, РФ планирует посетить заседание.

«Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», — рассказал журналистам дипломат.

Встреча должна пройти с 30 ноября по 1 декабря в городе Скопье. В ней примут участие руководители МИД 57 стран — участников ОБСЕ. Приглашения министрам высылал глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, который в этом году является председателем совета.

Прошлогодний совет министров Россия пропустила из-за отказа председательствовавшей Варшавы принять делегацию из РФ.

ОБСЕ была создана в 1975 году в Хельсинки как Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Заявленной задачей организации было создание единой европейской архитектуры безопасности на фоне биполярной конфронтации. В 1990 году организация была переименована в ОБСЕ.

Ранее в Австрии выступили за участие России и Белоруссии во встречах ОБСЕ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий