Россия примет участие в совете министров стран ОБСЕ

Россию пригласили принять участие в совете глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который состоится в Северной Македонии. Как сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко, РФ планирует посетить заседание.

«Приглашение получили. Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», — рассказал журналистам дипломат.

Встреча должна пройти с 30 ноября по 1 декабря в городе Скопье. В ней примут участие руководители МИД 57 стран — участников ОБСЕ. Приглашения министрам высылал глава МИД Северной Македонии Буяр Османи, который в этом году является председателем совета.

Прошлогодний совет министров Россия пропустила из-за отказа председательствовавшей Варшавы принять делегацию из РФ.

ОБСЕ была создана в 1975 году в Хельсинки как Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Заявленной задачей организации было создание единой европейской архитектуры безопасности на фоне биполярной конфронтации. В 1990 году организация была переименована в ОБСЕ.

Ранее в Австрии выступили за участие России и Белоруссии во встречах ОБСЕ.