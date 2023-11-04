Гутерриш прокомментировал удар ЦАХАЛ по скорой помощи в Газе

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что потрясен сообщениями об ударе Израиля по карете скорой помощи в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я в ужасе от сообщения о нападении в Газе на колонну машин скорой помощи возле больницы Аль-Шифа. Изображения тел, разбросанных по улице возле больницы, душераздирающие», — подчеркнул генсек ООН.

Он подчеркнул, что не забыл атаку ХАМАС в Израиле. Гутерриш добавил, что все заложники, удерживаемые в Газе, должны быть немедленно и безоговорочно освобождены.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о захвате важного опорного пункта боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.