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Зеленский подписал нужный для евроинтеграции закон о свободах нацменьшинств

Зеленский подписал рекомендованный Еврокомиссией закон о нацменьшинствах

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Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон о национальных меньшинствах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский подчеркнул, что закон создает дополнительные гарантии для нацменьшинств на территории страны. По его словам благодаря нововведению будет выполнена одна из рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Зеленский добавил, что подписанный парламентом закон увеличивает шанс о начале переговоров.

До этого стало известно, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 4 ноября, посетит с визитом Киев.

До этого стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) посоветовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.

Отмечается, что Киеву не стоит рассчитывать на какие-либо преференции в связи со своим статусом или надеяться на ускоренное рассмотрение украинской заявки.

Отчет Еврокомиссии с рекомендациями европейским властям начать переговоры о принятии в Евросоюз Украины и Молдавии будет опубликован 8 ноября. Бербок подчеркнула, что ни одна заявка на вступление в ЕС не может быть рассмотрена в ускоренном режиме.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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