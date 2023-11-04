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Стало известно, когда глава Еврокомиссии может посетить Киев

«Страна.ua»: в Киеве ожидают визита главы Еврокомиссии фон дер Ляйен 4 ноября

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 4 ноября, посетит с визитом Киев. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в правительстве Украины.

По его словам, заявлений о начале переговор о вступлении Украины в Евросоюз во время поездки не будет. Сначала необходимо получить позитивную оценку выполнения рекомендаций, подчеркнул он.

Источник добавил, что оценка будет озвучена только на следующей неделе, а в субботу следует ожидать «какой-то оптимистичный сигнал».

До этого стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) посоветовала начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. 

Отмечается, что Киеву не стоит рассчитывать на какие-либо преференции в связи со своим статусом или надеяться на ускоренное рассмотрение украинской заявки.

Отчет Еврокомиссии с рекомендациями европейским властям начать переговоры о принятии в Евросоюз Украины и Молдавии будет опубликован 8 ноября. Бербок подчеркнула, что ни одна заявка на вступление в ЕС не может быть рассмотрена в ускоренном режиме.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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