На Украине назвали соперника Зеленского на выборах

Переизбрание президента Украины Владимира Зеленского на пост главы государства может оказаться под угрозой из-за главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что после публикации интервью Залужного в The Economist, в котором главком рассказал о проблемах контрнаступления ВСУ, а также тупике на фронте, началось обсуждение возможных планов Залужного занять пост президента Украины.

Издание связывает подобное развитие событий с вышедшей публикацией в Time, автор которой указал на разногласия между Зеленским и его окружением о стратегии ведения боевых действий.

«Страна.ua» подчеркивает, что у публикации данных материалов есть две цели. Они демонстрируют внутри- и внешнеполитические проблемы Зеленского, а также продвигают кандидатуру Залужного на президентских выборах в качестве соперника нынешнего лидера Украины.

До этого руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в стране весной 2024 года.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.