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Экс-советник Кучмы раскрыл план Зеленского по Украине

Соскин: Зеленский отправил ВСУ на уничтожение ради сохранения своей власти

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Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ради удержания власти в стране отправил солдат Вооруженных сил Украины на уничтожение. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, на Украине не оказалось сил для противостояния «этой клике».

«Это продуманный план уничтожения», — считает эксперт.

Он подчеркнул, что на Украине как раз выросло поколение, способное совершить революцию, но его отправили на фронт. Соскин обратил внимание, что правительство Зеленского уже давно должно было уйти в отставку, так как не справилось со взятыми на себя обязательствами.

3 ноября глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что глава Украины рассматривает возможность проведения президентских выборов в стране весной 2024 года.

До этого в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

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