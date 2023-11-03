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Герцог: Израиль не прекратит борьбу с ХАМАС, несмотря на страдания мирных людей

Герцог: Израиль будет бороться с ХАМАС, несмотря на страдания мирных людей

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Global Look Press

Израиль продолжит борьбу с палестинским радикальным движением ХАМАС до конца, несмотря на страдания мирного населения сектора Газа. С таким заявлением выступил израильский президент Ицхак Герцог в интервью с газетой The New York Times.

«Израильские военные предпринимают действия, чтобы навсегда устранить эту невыносимую угрозу и обеспечить возвращение заложников», — утверждает он.

По мнению политика, только после ликвидации ХАМАС закончатся страдания палестинцев и израильтян.

«Экзистенциальная борьба. Это не битва между евреями и мусульманами. И это касается не только Израиля и Хамаса», — заявил Герцог.

Он считает, что текущий конфликт является противостоянием между теми, кто придерживается норм гуманности, и теми, кто практикует варварство, которому нет места в современном мире.

3 ноября генеральный секретарь ливанской партии «Хезболла» Хасан Насралла выступил с речью на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. Накануне ожидалось, что в своем первом публичном выступлении за почти 20 лет Насралла может объявить войну Израилю. Более того, иранские источники утверждали, что «Хезболла» ставила ультиматум – до 3 ноября ЦАХАЛ должен был выйти из сектора Газа. Однако Насралла войну не объявил, но заметил, что нынешний палестино-израильский конфликт является «переломным моментом» и заявил об абсолютной поддержке ХАМАС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Хезболла» предложила арабским странам разорвать дипотношения с Израилем.

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