Белый дом признал сокращение военной поддержки Украины

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США сократили военную поддержку Украины поскольку конгресс урезал ассигнования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок», — сказала Жан-Пьер.

Она также призвала конгресс одобрить заявку президента страны Джо Байдена на 60 миллиардов долларов, чтобы показать «свою решительную поддержку» Украине.

Ранее сообщалось, что в новый пакет американской помощи Украине войдут боевые припасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, артиллерийские снаряды и противотанковые комплексы. Согласно документу, США также отправят Украине ракеты AIM-9M для ПВО, переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и Javelin, артснаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW, 3 млн патронов, приборы ночного видения. Также будет закуплена теплая одежда и средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Уточняется, что в перечне не упоминаются баллистические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью, о передаче которых Киеву ранее сообщал Белый дом.

Ранее сообщалось, что в США растет скепсис по поводу финансирования Украины.