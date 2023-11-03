Россия высылает болгарского журналиста в ответ на действия Софии

В МИД РФ сообщили, что Россия высылает Ангела Григорова, шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, российская сторона вынуждена принять зеркальные меры в ответ на преследование властями Болгарии с привлечением спецслужб журналиста «Российской газеты» в Софии Александра Гацака и последующее лишение его постоянной аккредитации. Болгарскому журналисту предписано сдать свое аккредитационное удостоверение и покинуть РФ.

При этом в МИД отметили , что Москва готова подумать насчет возобновления работы Григорова в России, если болгарские власти одобрят аккредитацию Гацака.

До этого в эфире Болгарского национального телевидения заявили, что власти Болгарии лишили аккредитации Гацака из-за подозрений в шпионаже.

31 октября стало известно, что болгарские власти намерены выслать из страны собкора «Российской газеты» Александра Гацака. Посольство РФ в Софии получило уведомление МИД Болгарии об аннулировании его аккредитации и экстрадиции.

«Российская газета» в этой связи упоминала, что Гацак работает в Софии несколько лет. Среди его публикаций были и критические, связанные с осквернением памятников советским воинам, участвовавшим в освобождении Болгарии в 1944 году.

Ранее в США пожаловались на российских шпионов.