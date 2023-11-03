В Пентагоне детально рассказали о новом пакете военной помощи Киеву

Власти США направляют $300 млн на закупку нового вооружений для Украины в рамках очередного пакета военной помощи, заявили в пресс-службе Пентагона.

«Данный пакет использует $300 млн из средств Инициативы содействия безопасности Украины (USAI)», — указывается в заявлении.

В нем уточняется, что эти деньги пойдут на укрепление противовоздушной обороны Украины в долгосрочной перспективе.

Как отметили в Пентагоне, на этом оставшиеся средства USAI, доступные сейчас для поддержки Украины, исчерпываются.

Согласно информации американского оборонного ведомства, общая сумма пакета военной помощи, направленной Украине за время президентства в США Джо Байдена, преодолела отметку в $44,5 млрд. Данный пакет стал 49 по счету с августа 2021 года.

Незадолго до этого пресс-служба Пентагонас сообщила, что власти США направляют Киеву новый пакет военной помощи в размере $125 млн. В него войдут боевые припасы для реактивной системы залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, артиллерийские снаряды и противотанковые комплексы. Согласно документу, США также отправят Украине ракеты AIM-9M для ПВО, переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы Stinger и Javelin, артснаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW, 3 млн патронов и приборы ночного видения.

Ранее сообщалось, что США планируют оказать Украине помощь в размере $425 млн.