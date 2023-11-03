Визит Аббаса в Россию перенесли по просьбе Палестины

Визит в Российскую Федерацию лидера Палестины Махмуда Аббаса, который был запланирован на 15 ноября, отложен по просьбе палестинской стороны. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, передает РИА Новости.

По его словам, палестинская сторона сослалась на тяжелую обстановку в регионе, вследствие чего Аббас не может из него выезжать. Замминистра отметил, что Россия с пониманием отнеслась к этим обстоятельствам.

2 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в повестке дня Кремля есть визит Аббаса в Москву, однако говорить о его точных датах сейчас трудно.

26 октября Михаил Богданов заявил, что Аббас планирует уже скоро посетить Москву.

Он указал, что Аббас проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

9 октября посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что в скором времени Махмуд Аббас должен посетить Москву. Как заявил дипломат, представители двух стран ежедневно поддерживают контакты и активно готовятся к переговорам.

Ранее ЕС отказался помогать с переговорами между Израилем и ХАМАС по заложникам.