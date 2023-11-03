Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генассамблеи ООН утвердил резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, странам рекомендуется принять конкретные меры на законодательном уровне в целях «предотвращения пересмотра истории и результатов Второй мировой войны (ВОВ) и отрицания преступлений против человечества, совершенных во время ВОВ».

В нем осуждаются инциденты, связанные с восхвалением и пропагандой национализма, включая нанесение рисунков и надписей пронацистского содержания, в том числе на монументы памяти ВОВ. Резолюция призывает страны устранить все формы расовой дискриминации на законодательном уровне. Кроме того, критике и осуждению подвергаются образовательные элементы, пропагандирующие расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на базе расового происхождения, религии или убеждений.

За резолюцию проголосовали 112 государств, против — 50, в том числе Украина, Соединенные Штаты, Великобритания, ФРГ и Канада. От голосования воздержались 14 стран.

До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация выступает против нацистов и нацистской символики.

Ранее Путин обвинил Зеленского в прикрытии героизации нацизма.