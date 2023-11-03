В МИД РФ заявили, что Израиль не информирует Россию об ударах по Сирии

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Израиль не информирует Россию об ударах по Сирии, передает РИА Новости.

«Не только не всегда, а как правило (не информирует. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

По словам замминистра, для Российской Федерации израильские удары по гражданским аэропортам Дамаска и Алеппо — «это полная неожиданность».

«Никогда они с нами это не согласовывали, мы всегда выступаем против этого», — продолжил дипломат.

Он также указал, что Москва узнает об израильских ударах по Сирии «уже по факту».

12 октября стало известно, что Израиль атаковал аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии.

Как сообщало израильское издание Yediotnews, что Армия обороны Израиля сделало это «в ответ на пуски ракет по израильской территории».

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.