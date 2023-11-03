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В МИД РФ заявили, что Израиль не информирует Россию об ударах по Сирии

Замглавы МИД России Богданов: Израиль не информирует Москву об ударах по Сирии

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Израиль не информирует Россию об ударах по Сирии, передает РИА Новости.

«Не только не всегда, а как правило (не информирует. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

По словам замминистра, для Российской Федерации израильские удары по гражданским аэропортам Дамаска и Алеппо — «это полная неожиданность».

«Никогда они с нами это не согласовывали, мы всегда выступаем против этого», — продолжил дипломат.

Он также указал, что Москва узнает об израильских ударах по Сирии «уже по факту».

12 октября стало известно, что Израиль атаковал аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии.

Как сообщало израильское издание Yediotnews, что Армия обороны Израиля сделало это «в ответ на пуски ракет по израильской территории».

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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