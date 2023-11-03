В «Хезболле» заявили, что достижения группировок открыли новый этап в борьбе с Израилем

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что достижения и результаты палестинских вооруженных группировок в секторе Газа открыли новый этап в борьбе с Израилем, передает телеканал Al Jazeera.

«Да, эти достижения и результаты (вооруженных палестинских группировок. — «Газета.Ru») заслуживают всех этих жертв, потому что они открыли новый этап в борьбе с этим врагом (Израилем), новый этап в судьбах народов всего региона», — сказал генсек.

Он также указал, что у палестинцев не было другого выбора и выхода.

3 ноября Хасан Насралла выступил с речью на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риск перерастания вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной в общерегиональный очень высок.

При этом дипломат отметил, что попытки ряда стран возложить всю ответственность на Иран являются достаточно провокационными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.