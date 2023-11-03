В МИД РФ сообщили, что Израиль выпустит россиян из Газы

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов заявил, что власти Израиля выдадут разрешение на выход граждан РФ из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся, что мы получим в ближайшее время (разрешение от Израиля. — «Газета.Ru»)», — сказал Богданов.

Ранее сообщалось, что администрация контрольно-пропускного пункта «Рафах» опубликовала списки людей, которые смогут перейти границу Египта с сектором Газа 3 ноября. Уточняется, что в списках есть граждане Британии, ФРГ, Индонезии, Италии, Мексики, США и Франции. В них также содержатся палестинцы с двойным гражданством. Отмечается, что российских граждан в этом перечне нет.

Накануне пограничная служба сектора Газа опубликовала список, содержащий имена почти 600 человек, которые смогут выехать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Уточнялось, что среди них 400 американских граждан.

До этого стало известно, что в сектор Газа через КПП «Рафах» въехал по меньшей мере 61 грузовик с гуманитарной помощью. Грузовые автомобили доставили в анклав продукты питания, воду и медикаменты.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».