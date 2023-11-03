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Лукашенко заявил, что Киев попросит помощи у Москвы и Минска

Лукашенко: России и Белоруссии придется помочь Украине восстанавливать экономику

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Mikhail Metzel/Sputnik/Reuters

России и Белоруссии придется помогать Украине в восстановлении экономики. Об этом, как сообщает агентство Белта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы никуда не денемся от Украины. Нам придется работать на Украине. Никакие американцы, Запад им не помогут. Мы с Владимиром Владимировичем [Путиным] на эту тему много говорим. Они [украинцы] придут к нам за помощью», — сказал Лукашенко во время посещения БелАЭС.

Он также отметил, что на Украине будет огромный объем работ.

1 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Лидеры государств обсудили тематику двустороннего сотрудничества, акцентируя внимание на основных направлениях, которые включают энергетику и проекты в сфере импортозамещения.

Белорусская АЭС, на которой побывал Лукашенко, недавно оказалась в центре внимания после его заявления о том, что Минск потребует от Москвы компенсации из-за срыва сроков ввода станции в эксплуатацию. При этом выступающий подрядчиком «Росатом» сообщил об отсутствии нерешенных вопросов по проекту.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о планах Путина посетить саммит ОДКБ в Минске.

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