Байден перепутал имя канадского премьера

Президент США Джо Байден вновь допустил публичную оговорку, исковеркав имя премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время саммита Американского партнерства ради экономического процветания. Видеозапись казуса появилась на YouTube-канале Белого дома.

«Я благодарю премьер-министра Дро и президента... — проговорил Байден, после чего запнулся и, исправившись, продолжил свою речь.

До этого американский лидер допустил оговорку, когда пытался выразить благодарность за доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Вместо того, чтобы назвать имя президента Египта, Байден поблагодарил израильтян и палестинцев.

В сентябре Джо Байден в очередной раз чуть не упал, спускаясь по трапу самолета, однако ему удалось удержать равновесие после того, как он споткнулся.

Ранее Байден пошутил про свой возраст.