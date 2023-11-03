Путин поручил общественникам из новых регионов контролировать органы власти

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ заявил, что необходимо спокойно и с уважением к обществу внедрять российские стандарты в новых регионах страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Люди в Новороссии и на Донбассе, они же жили в таких (коррупционных. — «Газета.Ru») условиях», — заявил президент, отметив, что в новых регионах РФ все было пропитано коррупцией.

Глава государства подчеркнул, что необходимо спокойно и уважительно относиться к людям, которые проживают там, вводить отечественные стандарты.

«Нам и самих этих проблем хватает. Но просто уровень совсем разный», — пояснил российский лидер.

В рамках форума «Сообщество», который проводится в Музее Победы в Москве, российский президент Владимир Путин встретился с членами Общественной палаты восьмого созыва. В этом году туда вошли представители новых регионов России. Президент выслушал предложения и идеи участников для развития социальной сферы и высказал свое мнение. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее Путин рассказал, что было ключевым для народа России на всех переломных этапах.