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Путин поздравил россиян с наступающим Днем народного единства

Президент Путин поздравил россиян с наступающим Днем народного единства

Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с праздником в преддверии Дня народного единства. Он сделал это на встрече с новым составом Общественной палаты РФ, передает ТАСС.

По словам главы государства, этот праздник имеет большое значение для России. Он заявил, что в самом названии данного праздника заложен его глубокий смысл — День народного единства.

«Я, во-первых, всех вас поздравляю с этим праздником и всех граждан нашей страны», — сказал российский лидер.

Он указал, что этот праздник приурочен к событиям, которые произошли «относительно недавно — каких-то 400 с небольшим лет назад».

«Что такое 400 лет? Это на протяжении пяти-шести поколений. Быстро очень время летит: пять-шесть поколений. Всего-то!» — заявил Путин.

Он напомнил, что за это время в российской истории произошло многое. На всех переломных ее этапах, как отметил глава государства, единство народа всегда являлось «ключевой составляющей выхода России на новые рубежи». Вместе с тем он отметил, что так было всегда.

4 ноября в РФ ежегодно с 2005 года отмечается День народного единства.

До этого Путин назвал весь народ России защитником Отечества.

Ранее Путин пообещал России укрепление силы, суверенитета и самостоятельности.

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